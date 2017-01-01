Умер соратник Ющенко, бывший депутат Олексиюк

Народному депутату четвертого созыва от блока Виктора Ющенко Наша Украина Сергею Олексиюку было 58 лет, он умер от инфаркта.

Народный депутат Украины четвертого созыва от блока Виктора Ющенко Наша Украина Сергей Олексиюк умер в Ровно от сердечного приступа. Об этом сообщил в Facebook политик и общественный деятель Павел Дутко.

Информацию о смерти подтвердила подруга семьи и бывший секретарь газеты “Волынь“ Ольга Капись, передает 24 канал.

“Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролись, он приходил в себя, но не смогли “вытащить“. Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал...“, - сказала Капись.

Она добавила, что прощаться с Сергеем Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12:00.

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Сергей Олексиюк долгое время жил в селе Подгайцы неподалеку от Луцка. Он руководил областными и городскими организациями НРУ, был членом УНР и УНП, руководил журналом Волынь и был депутатом Верховной Рады от партии Виктора Ющенко Нашей Украины в 2002 -2004 годах.