Умер соратник Ющенко, бывший депутат Олексиюк
Народный депутат Украины четвертого созыва от блока Виктора Ющенко Наша Украина Сергей Олексиюк умер в Ровно от сердечного приступа. Об этом сообщил в Facebook политик и общественный деятель Павел Дутко.
Информацию о смерти подтвердила подруга семьи и бывший секретарь газеты “Волынь“ Ольга Капись, передает 24 канал.
“Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролись, он приходил в себя, но не смогли “вытащить“. Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал...“, - сказала Капись.
Она добавила, что прощаться с Сергеем Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12:00.
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Сергей Олексиюк долгое время жил в селе Подгайцы неподалеку от Луцка. Он руководил областными и городскими организациями НРУ, был членом УНР и УНП, руководил журналом Волынь и был депутатом Верховной Рады от партии Виктора Ющенко Нашей Украины в 2002 -2004 годах.