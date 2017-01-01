Взрыв в Харькове: пострадали женщина и ребенок

Женщина и маленький мальчик госпитализированы.

В результате взрыва в Харькове пострадали двое facebook.com/police.kharkov

В понедельник, 29 января, возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Информация о взрыве поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 09:30 утра.

В результате взрыва пострадала 53-летняя женщина. Она доставлена в больницу с предварительным диагнозом рваная рана бедра. Также госпитализировали мальчика 2016 г.р. с рваной раной надбровной области.

Что взорвалось, пока неизвестно facebook.com/police.kharkov

Место взрыва на ул. Клочковской facebook.com/police.kharkov

По адресу, указанному в сообщении, выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления.

Подробности происшествия выясняют.

Корреспондент 112 Украина утверждает, что женщина с шла с ребенком по Клочковской, увидела пакет возле супермаркета и открыла его, после чего произошел взрыв.

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Напомним, 25 декабря в Харькове во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника областной Нацполиции, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе.