Взрыв в Харькове: пострадали женщина и ребенок
В понедельник, 29 января, возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Информация о взрыве поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 09:30 утра.
В результате взрыва пострадала 53-летняя женщина. Она доставлена в больницу с предварительным диагнозом рваная рана бедра. Также госпитализировали мальчика 2016 г.р. с рваной раной надбровной области.
По адресу, указанному в сообщении, выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления.
Подробности происшествия выясняют.
Корреспондент 112 Украина утверждает, что женщина с шла с ребенком по Клочковской, увидела пакет возле супермаркета и открыла его, после чего произошел взрыв.
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Напомним, 25 декабря в Харькове во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника областной Нацполиции, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе.