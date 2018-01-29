Во Львовской области хотят ввести платные роды

Плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, потом в областной больнице, а затем – по районам области.

Во Львовской области официально хотят ввести платные роды. Об этом на встрече с журналистами сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, передает местное издание Твоє місто.

Читай также: Супрун рассказала, как Украина перейдет на платную медицину

“Планируем ввести в наших роддомах платные роды –когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет как гонорар врачу и 40% – в больницу. Это будет справедливо, ведь врач приезжает во внерабочее время и оказывает помощь. Все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства“, – пояснила Микитчак.

По ее словам, роды по договоренности происходят везде. А самая большая их проблема – в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, который принимал роды, а дежурный медперсонал.

“У нас сейчас врачи приезжают на договоренные роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени“, – отметила чиновница.

Читай также: 43% украинцев не видят улучшений в медицине – опрос

Сначала официальную плату за роды планують ввести в перинатальном центре, который должен открыться в марте. Дальше - в областной больнице, а затем - по районам области. Стоимость родов пока не подсчитали, но чиновница утверждает, что это не будет заоблачная цена.

“Мы посчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставит заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды - с учетом медикаментов, коммуналки, питание - стоят примерно 4 тысячи гривен “, - уточнила Ирина Микичак.

Напомним, в начале января сообщалось, что Минздрав хочет отменить разрешения для знахарей и целителей.