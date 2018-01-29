Ветераны АТО ограбили судью, им грозит до 15 лет

По данным следствия, четверо участников ОПГ ранее вместе служили в зоне антитеррористической операции.

Прокуратура Черновицкой области передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников ОПГ, которые в июле 2017 совершили разбойное нападение на председателя одного из судов Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

По данным прокуратуры, лидером банды был 27-летний житель Черновцов. С тремя знакомыми, с которыми он совместно проходил военную службу в зоне АТО, указанный гражданин решил организовывать нападение с целью наживы.

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“Подробно изучив декларации госслужащих и должностных лиц, злоумышленники решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области“, - говорится в сообщении. ФИО жертвы не уточняется.

Рано утром 10 июля обвиняемые пришли в дом потерпевшего, напали на него и его жену и , применяя физическое насилие и угрожая огнестрельным оружием, украли почти 11 тысяч евро.

За это преступление участникам ОПГ грозит до 15 лет.

Напомним, 27 января в Киеве суд арестовал ветерана, которого подозревают в поджоге монастыря.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что после того, как президент Петр Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году, около 1700 участников АТО смогут решить свои проблемы с законом.