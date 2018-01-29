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Ветераны АТО ограбили судью, им грозит до 15 лет

Комментариев: 3
По данным следствия, четверо участников ОПГ ранее вместе служили в зоне антитеррористической операции.
Обвиняемые вместе служили в АТО
Обвиняемые вместе служили в АТО
EPA/UPG

Прокуратура Черновицкой области передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников ОПГ, которые в июле 2017 совершили разбойное нападение на председателя одного из судов Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

По данным прокуратуры, лидером банды был 27-летний житель Черновцов. С тремя знакомыми, с которыми он совместно проходил военную службу в зоне АТО, указанный гражданин решил организовывать нападение с целью наживы.

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“Подробно изучив декларации госслужащих и должностных лиц, злоумышленники решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области“, - говорится в сообщении. ФИО жертвы не уточняется.

Рано утром 10 июля обвиняемые пришли в дом потерпевшего, напали на него и его жену и , применяя физическое насилие и угрожая огнестрельным оружием, украли почти 11 тысяч евро.

За это преступление участникам ОПГ грозит до 15 лет.

Напомним, 27 января в Киеве суд арестовал ветерана, которого подозревают в поджоге монастыря. 

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что после того, как президент Петр Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году, около 1700 участников АТО смогут решить свои проблемы с законом. 

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Теги: Черновицкая область, разбой, нападение, АТОшники, судья
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Комментариев (3)
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andan    29.01.2018, 13:39
Оценка:  0
andan
Жаль, повязали пацанов. А ведь они могли бы ещё не одного ворюгу в законе потрусить. Надеюсь, их дело не умрёт. По-видимому, за 4 года после майдана, в нашей стране бороться с коррупционерами и ворами это самый эффективный, но опасный метод.
PanasonicV    29.01.2018, 13:19
Оценка:  -1
PanasonicV
У судьи 11000 евро? Следаки нолики потеряли? И не вижу ничего криминального в ограблении или убийстве судьи при таких честных судах, может процентов пять более-менее в каких-то рамках себя держат
Глод    29.01.2018, 12:54
Оценка:  +2
Глод
А чем заняться ребятам в мирной жизни если кроме как воевать они ничего не умеют и не хотят?
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