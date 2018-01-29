Взрыв в Харькове: появились новые подробности

Пострадавшая работает в аптеке, рядом с которой произошел взрыв. Предварительно, взорвалась граната в пакете.

Жизни пострадавших ничего не угрожает unn.com.ua

В результате взрыва в Харькове пострадала сотрудницы местной аптеки. Пострадавший малыш - внук этой женщины, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха.

По предварительным данным, взорвалась граната направленного действия. Женщине оторвало палец, а двухлетний мальчик получил рваные раны лица.

Пострадавшая работает уборщицей в аптеке, возле которой произошел взрыв. “Она увидела пакет под аптекой, попросила внука подняться на несколько ступеней выше, подошла к пакету, подняла его и произошел взрыв”, — сказал Бех.

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Как сообщил корреспонденту 057 руководитель КП Центр медпомощи и медицинских катастроф Виктор Забашта, пострадавшие - в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

“Бригада скорой помощи приехала через 1,5 минут после вызова, помощь была оказана своевременно, - сказал он.

В МВД заявили, что взрыв может быть терактом.

“Этот случай может стать серьезным прецедентом в украинской истории. Одним из первых прецедентов, - тогда, когда террорист совершал свой акт, практически рассчитывая на интерес граждан, которые обязательно подойдут и посмотрят что там“, - сказал в эфире 112 Украина сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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На месте продолжают работать оперативно-следственная группа и взрывотехники.

Напомним, взрыв произошел утром 29 января на ул. Клочковской в Шевченковском районе города.