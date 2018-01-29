Стала известна причина смерти девочки после плавания в бассейне во Львове

Врачи установили, что причиной смерти стал диагноз нетипичный для 10-летнего ребенка.

Читай также: Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг Львовские правоохранители назвали предварительную причину смерти 10-летней девочки, которая умерла после занятий в бассейне. Об этом в понедельник уточнило Львовские правоохранители назвали предварительную причину смерти 10-летней девочки, которая умерла после занятий в бассейне. Об этом в понедельник уточнило IA ZIK, со ссылкой на правоохранительные органы.

“По предварительной информации, 10-летняя девочка умерла вследствие инсульта“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, трагедия произошла 26 января на глазах у матери, когда девочка после занятий по плаванию сушила волосы феном.

Напомним, 22 января в парке Софиевка на неработающей канатной дороге погиб 12-летний ребенок.