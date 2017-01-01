Украинский писатель обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате
Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. Об этом он написал в своем блоге на портале Збруч.
По мнению Винничука, Булгаков заимствовал образы в своих произведениях у зарубежных классиков.
“Человек, начитанный в мировой литературе, легко увидит всю вторичность романа Мастер и Маргарита, почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлана Ночная Маргарита, изданного в Москве в 1927? Главные герои здесь профессор Георг Фауст, который продал душу дьяволу (таинственном Леону, который, конечно-же, хромает) и благодаря этому превратился в молодого человека, и рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма Жозеф Бальзамо“, – отмечает Винничук.
Он также считает, что американец, читая Булгакова, сразу вспомнит произведение Марка Твена Таинственный незнакомец. “Немецкий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка Ангел Западного окна, а кто-то еще более начитанный, будет просто ошарашен удивительными совпадениями с Приключениями авантюриста Гуго фон Габенихта классика венгерской литературы Мора Йокаи“, – утверждает Винничук.
По его словам, французы “не воспринимают“ творчество Александра Пушкина, считая его “обычным эпигоном французской поэзии“. “Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, Письмо Татьяны – это перепевы с французского, – уверен Винничук.
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В свою очередь издание Варианты утверждает, что Винничук сам позаимствовал в своей книге Тайны львовского кофе часть произведения Все о кофе российского писателя Николая Пучерова.
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Отметим, Винничук пишет прозу, поэзию, занимается переводами и составлением литературных антологий. С 2004 года является вице-президентом Ассоциации украинских писателей.
Ранее сообщалось, что американского писателя Стивена Кинга обвинили в плагиате в книжной серии Темная башня.
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