Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных военных

Согласно закону, военные США и НАТО прибудут в Украину на военные учения и смогут находиться тут круглый год. Всего в учениях будут участвовать около 13 тысяч военных.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Об этом в понедельник, 29 января, свидетельствуют данные в карточке соответствующего закона на сайте парламента.

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Ранее Порошенко внес в Раду законопроект о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2018 году. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018. Рада приняла документ 18 января. В статусе прохождения документа на сайте Рады в понедельник отмечается, что “закон возвращен с подписью президента“.

Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения Рэпид Трайдент - 2018, украинско-американские учения Си Бриз - 2018, многонациональные учения “Светлая Лавина - 2018, многонациональные учения Чистое Небо - 2018 и украинско-румынские учения Ривериан – 2018.

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Законом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старичи Яворовского района Львовской области (МЦМБ) на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военных от ВСУ, по 1,5 тыс. военных от ВС США и ВС других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 – от ВС США и ВС стран НАТО.