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Сепаратисты предложили Vodafone пустить связь в ДНР через Россию

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Власти Донецкой народной республики обратились к компании Vodafone-Украина с предложением восстановить связь в регионе через "стык" в Ростове-на-Дону.
Супаратисты хотят, чтобы Vodafone вернула связь в обход закона
Супаратисты хотят, чтобы Vodafone вернула связь в обход закона

Так называемый министр связи ДНР Виктор Яценко предложил компании Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию. Об этом он заявил сегодня, 29 января, на пресс-конференции, передают СМИ сепаратистов. 

По его словам, компания Vodafone-Украина отказывает сотрудничать с сепаратистами. 

"Мы озвучивали потребность прислать инженеров, и нам ответили, что невозможно подключить дополнительные станции связи. МТС отказываются сотрудничать", - сказал он. 

В этой связи в своем обращении к Vodafone-Украина Яценко отметил, что есть возможность принять представителей компании в Ростове-на-Дону и запустить связь в ДНР через Россию. 

"Мы имеем возможность технически принять их сигнал, "транспорт", в Ростове-на-Дону (Российская Федерация), через компанию МТС-Россия. Если им запрещено иметь какие-либо контакты с представителями Донецкой Народной Республики и юридическими лицами, то у нас есть достаточно серьезное предложение о возможности "стыка" в Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это соединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны ДНР, запустить связь. В таком случае сразу отпадает проблема безопасности магистральных кабельных соединений на линии соприкосновения", - сказал он. 

В то же время, участники минской подгруппы по безопасности в рамках прошедшей сегодня видеоконференции не нашли компромисса в вопросе восстановления связи Vodafone на территории ДНР, сообщил представитель так называемой республики в контактной группе, Денис Пушилин.

"Несмотря на то, что место обрыва связи находится на территории, подконтрольной украинскому правительству, а наиболее пострадавшим от отсутствия связи стало мирное население Донбасса – пожилые люди, малообеспеченные граждане, инвалиды – Украина продолжает обвинять республику в препятствовании проведению ремонтных работ", — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что переговоры продолжатся на заседании Контактной группы 31 января. Посредником в урегулировании данного вопроса выступит ОБСЕ.

Напомним, для ремонта связи в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" компания Vodafone-Украина требует предоставить ей гарантии безопасности.

 

 

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Теги: Россия, Мобильная связь, Vodafone, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Андрей    30.01.2018, 00:34
Оценка:  0
Андрей
А почему в "лнр" есть возможность подключения напрямую а в "днр" нет?
AloneInNight    30.01.2018, 00:12
Оценка:  +2
AloneInNight
Так ради этого Захар связь не включает?
diver117    30.01.2018, 00:06
Оценка:  +1
diver117
Так это люди этого дебила Яценко связь выключили в самом Донецке и держат местных за дебилов, наваривая на ворованном оборудовании Хуэйникса
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