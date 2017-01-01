В Одессе копы за взятки возили заключенного домой к жене - СМИ

Полицейские за 500 долларов отвозили подследственного домой к супруге на несколько часов. По бумагам они возили его на судебные заседания.

С подследственного снимали наручники и отпускали к жене nabu.gov.ua

В Одессе двое полицейских за взятки в 500 долларов каждая вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на источники в прокуратуре.

Отмечается, что подследственный платил полицейским за организацию встреч с супругой. Каждая поездка обходилась в 500 долларов США.

Полицейские организовывали встречу под предлогом доставки на судебные заседания по его делу, сфальсифицировав необходимые бумаги.

Конвоиры привозили подследственного к нему домой на улицу Вильямса, снимали с него наручники и отпускали на несколько часов. Сами ожидали его в служебной машине у подъезда.

Последний раз свидание продлилось десять часов – с 10.00 до 20.00.

Напомним, сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по борьбе с коррупцией был задержан в среду, 24 января, за получение взятки в восемь тысяч долларов.