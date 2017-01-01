В Одессе копы за взятки возили заключенного домой к жене - СМИ
В Одессе двое полицейских за взятки в 500 долларов каждая вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на источники в прокуратуре.
Отмечается, что подследственный платил полицейским за организацию встреч с супругой. Каждая поездка обходилась в 500 долларов США.
Полицейские организовывали встречу под предлогом доставки на судебные заседания по его делу, сфальсифицировав необходимые бумаги.
Конвоиры привозили подследственного к нему домой на улицу Вильямса, снимали с него наручники и отпускали на несколько часов. Сами ожидали его в служебной машине у подъезда.
Последний раз свидание продлилось десять часов – с 10.00 до 20.00.
Напомним, сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по борьбе с коррупцией был задержан в среду, 24 января, за получение взятки в восемь тысяч долларов.