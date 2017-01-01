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Взрыв в Харькове: полиция озвучила новую версию

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Возле супермаркета взорвалась ручная граната наступательного действия, радиус поражения которой составляет 15 метров, сообщил глава Нацполиции Харьковской области.
Полиция озвучила новую версию взрыва в Харькове
Полиция озвучила новую версию взрыва в Харькове
Нацполиция Украины

Одна из возможных причин взрыва возле супермаркета в Харькове – спор владельца аптеки с неназванными лицами. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил глава Нацполиции Харьковской области Олег Бех, пишет NewsRoom.

"Мы выдвинули несколько версий, одна из которых – конфликт собственника аптеки, связанный с его предыдущим местом работы. Возможно, были и другие мотивы случившегося, мы сейчас проводим расследование", – сообщил он.

По предварительным выводам экспертов, возле супермаркета взорвалась ручная граната наступательного действия, радиус поражения которой составляет 15 метров.

При этом рядом с остатками боеприпаса нашли большой подшипник, что, по словам Беха, свидетельствует о расчете на большие повреждения в результате подрыва. 

Напомним, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что взрыв возле супермаркета в Харькове мог быть вызван применением ручной наступательной гранаты РГН.

Как сообщал Корреспондент.net, в Харькове утром в понедельник, 29 января, возле супермаркета на улице Клочковской произошел взрыв. Пострадали два человека, включая маленького ребенка.

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Теги: Харьков, полиция, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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