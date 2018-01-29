Бандера под запретом. Какой закон приняли в Польше

В польско-украинских отношениях очередное обострение из-за исторических вопросов. Внутриполитическая борьба в Польше снова сыграла против Украины.

Польский Сейм принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

За отрицание "преступлений бандеровцев" тепер предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Корреспондент.net разбирался к чему приведет очередной скандал.

Популистская норма

В польском Сейме прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.

За проголосовали большинство депутатов - 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

Под преступлениями организаций, сотрудничающих с Третьим рейхом подразумеваются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека против индивидов или групп людей, а особенно против польского населения. Преступлением украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой на территории Волыни и Восточной Малопольши".

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

По мнению авторов проекта, Украина проводит историческую политику, ища источники своей идентичности в "преступных формированиях и преступной идеологии украинского интегрального национализма", который "захватывает все сферы общественной и публичной жизни".

Более того, согласно закону, Украина пытается навязать Польше свое видение событий 75-летней давности.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Реакция Украины

МИД Украины на польский закон отреагировал быстро, заявив о своей глубокой обеспокоенности.

"Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в заявлении.

В МИД рассчитывают, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", - отметили в министерстве.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что польские политики заморозили диалог историков между Варшавой и Киевом, а сам закон свидетельствует об усилении политического диктата над историей в Польше.

Что будет дальше?

В первую очередь под удар попадут живущие в Польше украинцы. В Польше действуют организации украинской диаспоры, ежегодно проводятся праздники, в которых часто вспоминают УПА с Бандерой, используют символику ОУН-УПА. Все это сейчас окажется под запретом.

Украинские заробитчане все чаще жалуются на преследования и избиения в Польше. Закон против "бандеризма" может еще больше настроить часть польского общества против украинцев.

Непонятно, будет ли теперь считаться использование публицистами термина "Волынская трагедия" отрицанием "преступлений украинских националистов". Если да, то какие последствия ждут "нарушителей" в случае пересечения польской границы?

Задели и Израиль

На Западе часто используют термин "польские концлагеря" для обозначения тех лагерей смерти, которые Третий рейх создал на территории оккупированной Польши. И хотя это в основном означает географическую привязку, поляки видят в этом недопустимое перекладывание ответственности за участие в Холокосте.

Среди прочего польские парламентарии приняли закон, согласно которому можно привлечь к уголовной ответственности и тех, кто публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или народа в Холокосте.

В Израиле закон поняли, как желание вообще отрицать участие поляков в Холокосте.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал закон необоснованным:

"Никто не может менять историю и отрицать Холокост. Я поручил послу в Польше уже в этот вечер встретиться с премьером и заявить о моем решительном сопротивлении закону". К критике присоединился авторитетный вашингтонский Музей Холокоста.

МИД Израиля вызвал заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений. В ведомстве подчеркнули, новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".

МИД Израиля призвал польские власти изменить закон перед голосованием в Сенате.

Что говорят в Польше

Президент Польши Анджей Дуда тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

"В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т. н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", - заявил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.