Синоптики предупредили о лавинах в Карпатах

В западных областях Украины во вторник, 30 января, ожидаются дожди с мокрым снегом, дневная температура воздуха будет 3...9 градусов выше нуля.

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей во вторник, 30 января, ожидается значительная лавинная опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям вечером в понедельник.

"В связи со снегопадом и метелями, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Киеве с 30 января по 1 февраля.