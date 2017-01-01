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Синоптики предупредили о лавинах в Карпатах

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В западных областях Украины во вторник, 30 января, ожидаются дожди с мокрым снегом, дневная температура воздуха будет 3...9 градусов выше нуля.
Синоптики предупредили о лавинах в Карпатах
УНН

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей во вторник, 30 января, ожидается значительная лавинная опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям вечером в понедельник.

"В связи со снегопадом и метелями, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Киеве с 30 января по 1 февраля. 

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Теги: погода, лавина, Карпаты, прогноз погоды, погода в Украине, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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