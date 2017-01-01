Таможенники задержали иностранца со $125 тысячами в рюкзаке

Сотрудники киевской таможни задержали иностранца, который пытался незаконно ввезти в Украину 125 тысяч долларов. Партию валюты пассажир перевозил в бумажном пакете в рюкзаке.

Сотрудники киевской таможни задержали иностранца, который преступным путем пытался ввезти в Украину 125 тысяч долларов. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе ГФС.

Попытку незаконного ввоза валюты пресекли сотрудники Киевской таможни. Партию валюты пассажир, прибывший в Украину транзитом из Турции, перевозил в бумажном пакете в рюкзаке.

"По протоколу о нарушении таможенных правил изъято $125,2 тыс.", - говорится в сообщении ведомства.

В целом с начала года Киевская таможня ГФС составила 10 протоколов о нарушениях таможенных правил относительно перевозки валюты на общую сумму более 4,5 млн грн. В течение 2017 года было составлено 255 таких протоколов на 39,2 млн грн.

Напомним, в пункте пропуска Рава-Русская – Гребенне во Львовской области задержали жителя Львова, который пытался вывезти из Польши крупную сумму в иностранной валюте.