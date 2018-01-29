Нацдружины заявили, что будут патрулировать Киев

Строем в одинаковой форме по улицам прошлись 600 человек. Они называют себя добровольным объединением по поддержанию порядка на улицах и намерены "патрулировать вместе с полицией".

Партия Национальный корпус провела в центре Киева массовую акцию по посвящению новобранцев в свои ряды. Об этом сообщила пресс-служба партии, опубликовав в понедельник, 29 января, соответствующее видео в Youtube.

По словам представителя Нацкорпуса Романа Чернышева, эти люди будут патрулировать с полицией улицы города. При этом у этих людей не будет оружия.

В акции участвовало порядка 600 человек nationalcorps.org

Националисты говорят, что их дружины - это добровольное объединения по поддержанию порядка на улицах и “помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу“.

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“Хочу заверить, что с полицией у дружин очень хороший контакт и сотрудничество. Вы понимаете, они (нацдружины) не имеют права требовать документы. Общественный арест имеют право делать, если есть какое-то преступление, но превентивные меры делать не могут, у них нет оружия, и если есть такое требование, то наши ребята вызывают полицию и действуют вместе с ними, - сказал Чернышев.

Присяга национальных дружин 0:00 / 03:11

Советник министра внутренних дел Иван Варченко прокомментировал Громадському радіо отметил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка. Но эти действия по охране порядка представители общественности должны координировать с МВД.

"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии", - подчеркнул Варченко.

Напомним, 29 января в Киеве прошел факельный марш.