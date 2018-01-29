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Нацдружины заявили, что будут патрулировать Киев

Комментариев: 7
Строем в одинаковой форме по улицам прошлись 600 человек. Они называют себя добровольным объединением по поддержанию порядка на улицах и намерены "патрулировать вместе с полицией".
Националисты собрались патрулировать Киев
Националисты собрались патрулировать Киев
nationalcorps.org

Партия Национальный корпус провела в центре Киева массовую акцию по посвящению новобранцев в свои ряды. Об этом сообщила пресс-служба партии, опубликовав в понедельник, 29 января, соответствующее видео в Youtube.

По словам представителя Нацкорпуса Романа Чернышева, эти люди будут патрулировать с полицией улицы города. При этом у этих людей не будет оружия. 

В акции участвовало порядка 600 человек
В акции участвовало порядка 600 человек
nationalcorps.org

Националисты говорят, что их дружины - это добровольное объединения по поддержанию порядка на улицах и “помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу“.

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“Хочу заверить, что с полицией у дружин очень хороший контакт и сотрудничество. Вы понимаете, они (нацдружины) не имеют права требовать документы. Общественный арест имеют право делать, если есть какое-то преступление, но превентивные меры делать не могут, у них нет оружия, и если есть такое требование, то наши ребята вызывают полицию и действуют вместе с ними, - сказал Чернышев.

Присяга национальных дружин
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Советник министра внутренних дел Иван Варченко прокомментировал Громадському радіо отметил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка. Но эти действия по охране порядка представители общественности должны координировать с МВД.

"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии", - подчеркнул Варченко.

Напомним, 29 января в Киеве прошел факельный марш.

 

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Теги: Киев, акция, националисты, Азов, Национальный корпус
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Комментариев (7)
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Rikstal    30.01.2018, 00:59
Оценка:  0
Rikstal
дивна назва- Національні _дружини - слова у множині! Тобто будуть дружини різних національностей? У Мішки Япончика теж була Національна дружина ... Буде мабуть і русская НД.
tvori    30.01.2018, 00:12
Оценка:  +2
tvori
И за чьито ж деньги они живут. И этот кто-то сильно уже подготавливается к выборам следующего года.
Одних в масках мало, теперь и полулегально частную армию в Киев ввел.
LisyonoK    29.01.2018, 23:30
Оценка:  +3
LisyonoK
Нахер они в Киеве нужны?
werytas    29.01.2018, 23:30
Оценка:  -1
werytas
Хотя бы для того что бы наши жёны и мамы чувствовали себя вечером на улице ЧУТОЧКУ спокойнее.А то аваковской новой полиции даже днём с огнём не сыщешь, не то что вечером. Ни приусов, ни подаренных японцами митсубиси на улицах не видно. Так что Бог в помощь!
Хюндай    30.01.2018, 00:52
Оценка:  0
Хюндай
Вы хоть сами верите в то ,что они будут после 23-00 патрулировать?
LisyonoK    29.01.2018, 23:30
Оценка:  -3
LisyonoK
Частные армии...дожились
Андрей    30.01.2018, 00:28
Оценка:  0
Андрей
Да уж. Это не "Вагнер". Но все же...
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