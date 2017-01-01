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Суд оставил Гаврилову на должности главы Госаудита

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Прокурор САП Виталий Кравец сообщил, что несмотря на предоставленные аргументы стороной обвинения, суд принял решение оставить Гаврилову на занимаемой должности.
Гарилова осталась на занимаемом посту
Гарилова осталась на занимаемом посту
Скриншот

Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой не было удовлетворено Соломенский райсудом Киева. Об этом в понедельник, 29 января, заявил прокурор САП Виталий Кравец, сообщает УНН.

"Отказали в удовлетворении ходатайства", - сказал прокурор.

По его словам, обвинение предоставило весомые аргументы для удовлетворения ходатайства по делу Гариловой, однако суд принял другое решение. Кравец не исключил, что САП будет подавать апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

Напомним Лидию Гаврилову обвинили в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

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Теги: суд, прокуратура, аудит, САП
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Источник: korrespondent.net

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