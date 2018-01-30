Женщину, ударившую молотком воина АТО в театре, оставили под арестом

Суд продлил на два месяца арест обвиняемой.

Кировский районный суд Днепра продлил меру пресечения на два месяца жительнице Днепра Марине Меньшиковой, которая в 2016 году во время представления в театре ударила военнослужащего молотком по голове.

Об этом сообщает 5 канал.

Подсудимая - 45-летняя Марина Меньшикова случай в театре называет самообороной. При этом объясняет, что именно для этого всегда и носила в сумке молоток. Женщина говорит, что потерпевший оскорблял ее в первом антракте, обзывал, а она отвечала, что является “достойной российской женщиной и дочерью великого народа“.

Сначала действия женщины расценили как нанесение легких телесных повреждений, что наказывается исправительными работами. Впрочем, когда заслушали свидетелей, переквалифицировали в хулиганство, за что ей грозит до семи лет лишения свободы.

“Принято решение о переквалификации дела. Основаниями для этого были показания свидетелей, которые указывали на то, что обвиняемая осуществляла хулиганские действия“, - прокомментировал прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №3 Андрей Красиков.

Пострадавший также прокомментировал инцидент.

“Она опасна для украинского общества в целом. Сейчас она взяла, защищаясь, молоток. Завтра она возьмет гранату, послезавтра ей голос из Оренбургской области скажет, что надо взять ружье. Она это сможет, потому что она так ненавидит украинское общество“, - говорит пострадавший Константин Кравченко.

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Напомним, 22 октября 2016 года, в оперном театре Днепра посетительница во время антракта ударила бойца АТО молотком по голове.