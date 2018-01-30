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Женщину, ударившую молотком воина АТО в театре, оставили под арестом

Комментариев: 4
Суд продлил на два месяца арест обвиняемой.
Марина Меньшикова называет свои действия "самообороной"
Марина Меньшикова называет свои действия "самообороной"
скриншот из видео

Кировский районный суд Днепра продлил меру пресечения на два месяца жительнице Днепра Марине Меньшиковой, которая в 2016 году во время представления в театре ударила военнослужащего молотком по голове. 

Об этом сообщает 5 канал.  

Подсудимая - 45-летняя Марина Меньшикова случай в театре называет самообороной. При этом объясняет, что именно для этого всегда и носила в сумке молоток. Женщина говорит, что потерпевший оскорблял ее в первом антракте, обзывал, а она отвечала, что является “достойной российской женщиной и дочерью великого народа“.

Сначала действия женщины расценили как нанесение легких телесных повреждений, что наказывается исправительными работами. Впрочем, когда заслушали свидетелей, переквалифицировали в хулиганство, за что ей грозит до семи лет лишения свободы.

“Принято решение о переквалификации дела. Основаниями для этого были показания свидетелей, которые указывали на то, что обвиняемая осуществляла хулиганские действия“, - прокомментировал прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №3 Андрей Красиков.

Пострадавший также прокомментировал инцидент.

“Она опасна для украинского общества в целом. Сейчас она взяла, защищаясь, молоток. Завтра она возьмет гранату, послезавтра ей голос из Оренбургской области скажет, что надо взять ружье. Она это сможет, потому что она так ненавидит украинское общество“, - говорит пострадавший Константин Кравченко. 

Суд продлил арест женщине, напавшей с молотком на воина ...
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Напомним, 22 октября 2016 года, в оперном театре Днепра посетительница во время антракта ударила бойца АТО молотком по голове. 

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Теги: нападение, молоток, АТО, женщина, театр
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Комментариев (4)
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Woodbrother    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +5
Woodbrother
Посадить ее лет на 20, за терроризм .
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +5
Боцман__Кобза
Лечить ее надо. Принудительно. И изолировать от людей, как социально опасную.
Ліsа    30.01.2018, 13:12
Оценка:  +1
Ліsа
Таких надо изолировать.
Боцман__Кобза    30.01.2018, 12:17
Оценка:  +6
Боцман__Кобза
является “достойной российской женщиной и дочерью великого народа“ и поэтому всегда носит в сумке молоток.
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