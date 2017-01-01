В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра, возможно схождение лавин в Карпатах и поднятие уровня воды в реках бассейна Сяна, Днестра и Западного Буга.

В Украине предупреждают о сильном ветре depositphotos.com

Штормовое предупреждение по Украине на вторник, 30 января объявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 30 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также ГСЧС предупреждает о значительной лавиноопасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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“30 января, в связи со снегопадом и метелями, в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках бассейна Сяна, Днестра и Западного Буга 30-31 января.

Возможно также разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине без света больше недели остаются семь населенных пунктов.