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Побег от полиции: во Львове главврач на Skoda растрощил парковую зону

Комментариев: 5
Медик на автомобиле проехал через спортплощадку для скейтеров и роллеров.
Полиция сообщает, что водитель не был пьян
Полиция сообщает, что водитель не был пьян
varta1.com.ua

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На рассвете 30 января во Львове полиция преследовала автомобиль Skoda Octavia, он скрылся от полиции, но позже совершил ДТП и повредил оснащение зоны отдыха в сквере на улице Винниченко. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, передает Львовский портал.
 
“Около 4:00 утра патрульные заметили, как с улицы Гнатюка по встречной на проспект Свободы выехал автомобиль Шкода Октавия. По требованию об остановке водитель не отреагировал. Привлекли еще экипажи на помощь, однако автомобилю удалось оторваться“, - сообщила она.
 
Вскоре этот же автомобиль совершил ДТП на улице Винниченко. Машина уничтожила деревья, газоны и разбила лавочку. По информации полиции, водитель не был пьян, однако ранее уже были случаи, когда его задерживали в нетрезвом состоянии.

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Местные СМИ сообщают, что виновником происшествия стал руководитель одной из поликлиник Львова. В частности, Varta-1 со ссылкой на слова свидетелей передает, что виновник аварии все же был пьян и уточняет, что за рулем был главный врач 6-й коммунальной поликлиники Львова Юрий Токарев.

Автомобиль пронесся по спортивной площадке для скейтеров
Автомобиль пронесся по спортивной площадке для скейтеров
varta1.com.ua

Авария произошла на рассвете
Авария произошла на рассвете
portal.lviv.ua

Полиция ранее уже задерживала врача-автомобилиста в нетрезвом виде
Полиция ранее уже задерживала врача-автомобилиста в нетрезвом виде
portal.lviv.ua

Это уже не первый инцидент с медиком
Это уже не первый инцидент с медиком
portal.lviv.ua

Напомним, 17 января в Одессе патрульные задержали пьяную бригаду скорой помощи.

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Теги: ДТП, авария, Львов, врач
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Комментариев (5)
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pubg    30.01.2018, 13:41
Оценка:  0
pubg
Даунецкий...этим всё сказанно
toxt350    30.01.2018, 13:40
Оценка:  0
toxt350
Пора б уже навести порядки с этими алканавтами на укрбляхах
МиссГалактика    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +1
МиссГалактика
Вообще,полиция молодцы,сколько уже переловили чиновников и т.д. пьяных.И сразу сообщают,что водитель..тот или иной был пьян.Именно,благодаря им,преступникам не дают уйти от ответственности.А могли просто взять взятку.
exolot    30.01.2018, 13:38
Оценка:  0
exolot
Вообще,судьи молодцы,сколько уже отпустили чиновников и т.д. пьяных.
Lenka02    30.01.2018, 13:38
Оценка:  0
Lenka02
а номер донецкий....
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