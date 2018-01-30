Побег от полиции: во Львове главврач на Skoda растрощил парковую зону

Медик на автомобиле проехал через спортплощадку для скейтеров и роллеров.

Читай также: Полиция Киева прокомментировала ДТП с пьяным судьей На рассвете 30 января во Львове полиция преследовала автомобиль Skoda Octavia, он скрылся от полиции, но позже совершил ДТП и повредил оснащение зоны отдыха в сквере на улице Винниченко. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, передает На рассвете 30 января во Львове полиция преследовала автомобиль Skoda Octavia, он скрылся от полиции, но позже совершил ДТП и повредил оснащение зоны отдыха в сквере на улице Винниченко. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, передает Львовский портал.

“Около 4:00 утра патрульные заметили, как с улицы Гнатюка по встречной на проспект Свободы выехал автомобиль Шкода Октавия. По требованию об остановке водитель не отреагировал. Привлекли еще экипажи на помощь, однако автомобилю удалось оторваться“, - сообщила она.

Вскоре этот же автомобиль совершил ДТП на улице Винниченко. Машина уничтожила деревья, газоны и разбила лавочку. По информации полиции, водитель не был пьян, однако ранее уже были случаи, когда его задерживали в нетрезвом состоянии.

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Местные СМИ сообщают, что виновником происшествия стал руководитель одной из поликлиник Львова. В частности, Varta-1 со ссылкой на слова свидетелей передает, что виновник аварии все же был пьян и уточняет, что за рулем был главный врач 6-й коммунальной поликлиники Львова Юрий Токарев.

Автомобиль пронесся по спортивной площадке для скейтеров varta1.com.ua

Авария произошла на рассвете portal.lviv.ua

Полиция ранее уже задерживала врача-автомобилиста в нетрезвом виде portal.lviv.ua

Это уже не первый инцидент с медиком portal.lviv.ua

Напомним, 17 января в Одессе патрульные задержали пьяную бригаду скорой помощи.