В Украине резко выросло количество краж с банковских карточек

Полиция назвала самые популярные виды киберпреступлений по итогам минувшего года.

В 2017 году, количество киберпреступлений с платежными картами выросло на 70% по сравнению с 2016 годом.

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Об этом сообщил во время пресс-брифинга, посвященного противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине, начальник отдела по противодействию преступлениям в сфере платежных систем Департамента киберполиции Нацполиции Максим Вольвак, передает УНН.

“В прошлом году мы зафиксировали 3 820 киберпреступлений, из них 1 330 - связанные с платежными карточками. Это на 70% больше, чем в 2016 году“, - отметил он.

По его словам, самыми распространенными видами преступлений являются: скимминг (считывание мошенниками информации, содержащейся на магнитной ленте карточки), вирусное заражение терминалов, а также несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.

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Напомним, 25 января был задержан пенсионер, укравший почти миллион гривен из банкоматов в Черкасской области.