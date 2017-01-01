В Совете Европы рассказали, как в Украине отмывают деньги

Украинская власть должна активней и строже наказывать чиновников, причастных к преступлениям по отмыванию средств, считают в ЕС.

Борьба Украины с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесла положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, который был опубликован сегодня, 30 января.

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“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно“, - сказано в сообщении.

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В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество“.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине – так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны“, - отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма“.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц“, - считают эксперты.

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Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня“ в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике“, - отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушение.

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В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами“, - считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Напомним, ранее бывший вице-президент США заявил, что коррупция – самая большая проблема в Украине.

По материалам Deutsche Welle