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Многомиллионные хищения в Минобороны: суд оставил Павловского в должности

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Замминистра обороны Павловского подозревали в причастности к растрате 149 млн гривен при закупках топлива.
Генерал Игорь Павловский был задержан в октябре 2017 года
Генерал Игорь Павловский был задержан в октябре 2017 года
slovoidilo.ua

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Суд оставил в должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого детективами НАБУ в причастности к растрате 149 млн гривен через схемы с закупками топлива 

Такое решение приняла коллегия Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалобы прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры почти две недели назад.

Об этом сообщает портал Слово и Дело.

Суд апелляционной инстанции согласился с решением первой инстанции об отсутствии убедительных доказательств того, что Павловский с помощью занимаемой должности может использовать предоставленные полномочия для создания препятствий досудебному расследованию в уголовном производстве.

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Коллегия судей подчеркнула, что заместителю министра обороны сообщили о подозрении через год после начала расследования, а за этот период успели допросить всех свидетелей, которые подчиняются Павловскому. Таким образом, по мнению судей, доводы детектива о рисках воздействия являются безосновательными.

Апелляционную жалобу детектива НАБУ и прокурора САП оставили без удовлетворения. Решение не может быть обжаловано в кассационном порядке и является окончательным. 

Напомним, в октябре 2017 года детективы НАБУ и сотрудники САП раскрыли схему растраты 149 млн гривен в Минобороны, в результате чего были задержаны замминистра обороны и директор департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Однако 9 ноября 2017 года Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского.

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Теги: Минобороны, коррупция, НАБУ, САП, Павловский, генерал
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