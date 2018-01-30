Многомиллионные хищения в Минобороны: суд оставил Павловского в должности
Читай также: Коррупционная схема в Минобороны: задержан инвестор Трейд Коммодити
Суд оставил в должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого детективами НАБУ в причастности к растрате 149 млн гривен через схемы с закупками топлива
Такое решение приняла коллегия Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалобы прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры почти две недели назад.
Об этом сообщает портал Слово и Дело.
Суд апелляционной инстанции согласился с решением первой инстанции об отсутствии убедительных доказательств того, что Павловский с помощью занимаемой должности может использовать предоставленные полномочия для создания препятствий досудебному расследованию в уголовном производстве.
Читай также: Харьковчанин получил год условно за “рюкзаки Авакова“
Коллегия судей подчеркнула, что заместителю министра обороны сообщили о подозрении через год после начала расследования, а за этот период успели допросить всех свидетелей, которые подчиняются Павловскому. Таким образом, по мнению судей, доводы детектива о рисках воздействия являются безосновательными.
Апелляционную жалобу детектива НАБУ и прокурора САП оставили без удовлетворения. Решение не может быть обжаловано в кассационном порядке и является окончательным.
Напомним, в октябре 2017 года детективы НАБУ и сотрудники САП раскрыли схему растраты 149 млн гривен в Минобороны, в результате чего были задержаны замминистра обороны и директор департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МОУ.
Заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.
Однако 9 ноября 2017 года Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского.