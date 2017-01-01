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Штаб: Под Водяным погиб военный

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Режим тишины на Донбассе продолжался более суток. Однако сегодня в полдень сепаратисты возобновили огневые провокации и нарушили перемирие, заявили в штабе АТО.
Штаб: Под Водяным погиб военный
facebook.com/ato.news

На Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook вечером во вторник, 30 января.

Там отметили, что на линии соприкосновения более суток длился режим прекращения огня, но полного соблюдения перемирия сегодня достичь не удалось.

"В обеденное время российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины. На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям возле Водяного на Приазовье", – уточнили в штабе.

Напомним, 27 января сепаратисты провели один обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный. 

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Теги: Донецкая область, донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, погибшие в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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