Штаб: Под Водяным погиб военный

Режим тишины на Донбассе продолжался более суток. Однако сегодня в полдень сепаратисты возобновили огневые провокации и нарушили перемирие, заявили в штабе АТО.

На Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook вечером во вторник, 30 января.

Там отметили, что на линии соприкосновения более суток длился режим прекращения огня, но полного соблюдения перемирия сегодня достичь не удалось.

"В обеденное время российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины. На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям возле Водяного на Приазовье", – уточнили в штабе.

Напомним, 27 января сепаратисты провели один обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный.