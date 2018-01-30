СНБО показал видео испытания украинской ракеты

Ракета - полностью украинская разработка конструкторов бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) опубликовал на своем канале в YouTube запись испытаний первой украинской крылатой ракеты наземного базирования.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинов, ракета способна точно поражать наземные и морские цели. По его словам, ракета является полностью украинской разработкой.

"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", – заявил Турчинов после испытаний.

Напомним, в этом году запланировано увеличение финансирования оборонного заказа Украины до 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.