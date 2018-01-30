В США рассказали о сроках новых санкций против РФ

Санкции будут введены "так скоро, как только сможет" правительство США, заявил Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената. Для этого понадобится от месяца до нескольких.

В течение нескольких месяцев вы увидите, может и месяц, - заявил Мнучин, говоря о санкциях Getty Images

Новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", "так скоро, как только сможем". Об этом во время слушаний в банковском комитете сената заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает РИА Новости во вторник, 30 января.

По его словам, Вашингтон уже работает над новыми санкциями.

"Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции, мы работаем над ними", - сказал Мнучин на слушаниях.

Отвечая на настоятельные вопросы сенатора о сроках введения новых санкций, глава Минфина США заявил: "Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции".

"Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите - может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы", - добавил он.

Напомним, ранее Мнучин заявил, что опубликованный Министерством финансов США "Кремлевский доклад" в конечном итоге приведет к новым санкциям против России.

Сам доклад был опубликован накануне. В так назыаемый "кремлевский список" включены 210 россиян: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".