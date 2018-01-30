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В Житомирской области пресекли поставку опасных продуктов в детсады

Комментариев: 1
Предприниматель через коррупционные связи стал победителем конкурса на поставку мясной продукции в социальные учреждения региона на сумму почти 16 млн грн.
В Житомирской области пресекли поставку опасных продуктов в детсады
Пресс-центр СБУ

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили поставки опасных мясопродуктов в детские сады, а также в больницы региона. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ во вторник, 30 января.

"Бизнесмен зарегистрировал для участия в тендерах несколько коммерческих структур, которые на "бумаге" выращивали скот. Через коррупционные связи с одним из чиновников тендерного комитета делец стал победителем конкурса на поставку мясной продукции в социальные учреждения региона на сумму почти 16 млн грн", – сообщили в ведомстве.

Так, бизнесмен закупал мясо у третьих лиц, после чего на специальном оборудовании добавлял в мясные продукты химические соединения и консерванты, запрещенные условиями тендера. Полученную прибыль он обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании сфальсифицированных договоров.

Правоохранители провели обыски на производстве, рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в доме работника Житомирского городского совета и ветврача, который выдавал необходимые документы о качестве мясопродукции. Были выявлены три линии по добавлению в мясо химических соединений. Изъято более 10 т. представлявшей опасность готовой продукции, финансово-хозяйственная документация и банковские карточки с доказательствами проведения сделки.

Проверяется возможная причастность к махинациям других должностных лиц госучреждений, ответственных за качество продукции подрядчика.

Напомним, минувшей осенью во Львове 56 человек отравились копченой рыбой. Это стало крупнейшим отравлением  в городе за 10 последних лет.

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Теги: Мясо, СБУ, коррупция, Больница, тендер, детский сад, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
love108    30.01.2018, 23:15
Оценка:  +3
love108
Ничего святого у таких "людей"нет.
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