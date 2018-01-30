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СМИ рассказали, сколько Javelin получит Украина на первом этапе

Комментариев: 4
В Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Дата поставки зависит от США
Дата поставки зависит от США
commons.wikimedia.org

На первом этапе Украина может получить от США 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Лига со ссылкой на свои источники. 

По информации издания, в Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - пишет издание. 

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о подготовке к передаче Украине американских противотанковых ракет Javelin.

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Теги: США, оружие, ПОСТАВКИ, ракетные комплексы, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Sergey    31.01.2018, 00:20
Оценка:  +1
Sergey
Да га..мно это... Чисто политический смысл имеет и больше ничего... У нас разве своих ПТРК не хватает? Ну допустим даже если Джавелины мощнее, точнее и имеют большую дальность, то 210 ракет это смешно... У сепаров танков только не менее 600... а другая техника???
Ukraineslava    30.01.2018, 23:17
Оценка:  +5
Ukraineslava
чую груз 200 на Ростов увеличится
Ruspidor    30.01.2018, 23:17
Оценка:  0
Ruspidor
Нет, не увеличится. Это не более чем пиар акция. Орудия будут где-то в тылу под строгим надзором, и не попадут на фронт даже в случае наступления. Запасайтесь своими ракетами, они хоть и проще, но мощнее, дольнее и дешевле, а главное, всегда под рукой...
Vodavozz    30.01.2018, 23:17
Оценка:  0
Vodavozz
Пропоную ці ракети постачати прямісенько у Донецьк.Бо Донецьк це теж Україна,як би це не лютило росіян.
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