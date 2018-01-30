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Над Львовом будут вывешивать флаг ОУН девять раз в году

Комментариев: 1
Львовский облсовет утвердил правила официального вывешивания черно-красного флага над административными зданиями области. Почти все даты связаны с ОУН-УПА.
Во Львове регламентировали применение флага ОУН
Во Львове регламентировали применение флага ОУН
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Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН), сообщает во вторник, 30 января, Интерфакс-Украина.

Согласно принятому решению, официально вывешивать красно-черные флаги возле здания Львовского областного совета и на административных зданиях органов местного самоуправления рекомендовано девять раз в году.

В частности, флаг будут вывешивать 1 января – в День рождения лидера ОУН Степана Бандеры, 3 февраля – день создания ОУН, 5 марта – в день смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая – в день памяти жертв политических репрессий, 14 июня – в день рождения создателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – в день провозглашения Акта возобновления украинского государства, 30 июля – в день создания Украинской военной организации, 14 октября – в день создания УПА и день защитника Украины.

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Теги: Львов, флаг, ОУН
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Spawn999    30.01.2018, 23:17
Оценка:  +2
Spawn999
Скоро татушки на лбу себе бить будут. Не понимают, что эта тема итак раздражает соседей как с востока, так и с запада.
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