Порошенко и глава ОБСЕ обсудили Донбасс

Глава государства проинформировал министра иностранных дел Италии, главу ОБСЕ Анджелино Альфано о ситуации в Донбассе и приветствовал его решение посетить регион.

Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Италии, главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано. Во время встречи Порошенко рассказал Альфано о ситуации в Донбассе и приветствовал его решение посетить регион, информирует пресс-служба главы украинского государства вечером во вторник, 30 января.

Также Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты их работы.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия – Альфано приветствовал активизацию итальянского бизнеса в Украине.

Ранее сегодня с Альфано встретились также министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин. Они обсудили вопрос задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива.

Также была достигнута договоренность о поездке Климкина и Альфано на Донбасс в среду, 31 января.

Напомним, министры иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) могут встретиться 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.