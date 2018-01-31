В Харькове еще трех патрульных подозревают во взяточничестве

Патрульные останавливали авто и говорили водителям, что те выглядят пьяными. Затем забирали права и техпаспорт, начинали запугивать ответственностью за административное правонарушение.

Ранее в Харькове задержали трех патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения Прес-центр СБУ

В Харькове подозревают во взяточничестве трех сотрудников патрульной полиции –32-летнего старшего лейтенанта и двух 25-летних лейтенантов. Подозреваемым уже объявили о подозрении в вымогательство и получении взяток, сообщили в областной прокуратуре во вторник, 30 января.

По данным следствия, патрульные останавливали автомобили и, проверяя документы, говорили водителям, что те выглядят пьяными. Затем забирали права и техпаспорт и начинали запугивать ответственностью за административное правонарушение.

Нагрудные видеорегистраторы патрульные при этом выключали, о праве на медобследование водителей не предупреждали.

"Решить вопрос" предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали их. Затем встречались с ними в определенное время в условленном месте и обменивали документы на деньги", – рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Установлены два эпизода получения взяток – в декабре 2017 года и в январе 2018 года. Общая сумма – 10 тыс. грн.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 15 января стало известно о задержании сотрудниками СБУ в Харькове группы патрульных, которые при содействии таксиста систематически вымогали деньги у водителей якобы за нарушения правил дорожного движения.