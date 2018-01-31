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Украинскую границу усилят боевой техникой

Комментариев: 4
В условиях войны с Россией пограничников будут готовить как боевое подразделение.
Пограничников усилят отрядом боевых вертолетов
Пограничников усилят отрядом боевых вертолетов
скриншот из видео

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Украина увеличивает плотность защиты границы. В этом году пограничников усилят новой боевой техникой и подготовкой мобильных групп пограничников. Помогать им будет специальное подразделение вертолетов. Об этом в среду, 31 января, сообщает ТСН.

В условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение. Уже в этом году количество мобильных групп и плотность защиты на границе увеличат.

В этом году пограничникам из бюджета выделят 9 млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. Отряд боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

О новом отряде боевых летательных машин подробно не рассказывают, известно лишь, что из бюджета на него уже выделили 1,3 млрд грн.

“Он будет оборудован отечественными вертолетами и марки Airbus и на этих вертолетах будет соответствующее оборудование“, - рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сейчас контрабандистов и нарушителей на границе выявляют украинские беспилотники Спектатор.

Как ранее сообщалось, напомним 26 января по факту падения вертолета в Кременчуге открыто уголовное дело.

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Теги: видео, вертолет, Аваков, пограничники, военная техника, военная подготовка
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Комментариев (4)
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adios    31.01.2018, 13:23
Оценка:  0
adios
для этого есть проект " СТЕНА" )))
asdf0123    31.01.2018, 12:13
Оценка:  +3
asdf0123
Контрабас идет сухогрузами в порты под покровительством самых высоких чинуш и депутатов. А усиляют контроль за мясом и сигаретами в количествах на 10-20 тыс грн) Погранцов надо вооружить норм, платить им норм, поставить у них за спинами мобильные ракетные установки и танки, чтобы они могли отразить
asdf0123    31.01.2018, 12:16
Оценка:  +2
asdf0123
атаку и понимали что им придут на помощь быстро и не с пустыми руками. А контрабас идет через таможню и почти с правильными документами) Основной канал контрабаса - Одесский порт, основной товар - все что вы видите в магазинах кроме продуктов)
lusyika    31.01.2018, 11:42
Оценка:  -1
lusyika
Це давно треба було зробити!!!!!!!!!!!!
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