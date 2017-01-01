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Месяц после плена ЛДНР: освобожденные еще не получили паспорта и компенсации

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Замкнутый круг бюрократии: чтобы сделать паспорт, нужна справка переселенца, а чтобы сделать справку переселенца - нужен паспорт.
После освобождения из плена многих из них направили на лечение
После освобождения из плена многих из них направили на лечение
facebook.com/iryna.gerashchenko

Освобожденные из плена боевиков так называемых Донецкой и Луганской республик граждане украины спустя месяц после возвращения домой не могут восстановить свои документы и получить компенсацию от государства. Об этом сообщает ВВС Украина.

Известно, что среди освобожденных из плена 28 украинцев являются жителями оккупированных территорий, а 12 из них - вообще не имеют никаких документов.

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По словам 25-летнего Алексея Канарского, бывшего жителя Шахтерска, в плену провел три года. Сейчас у него на руках нет никаких документов, кроме идентификационного кода. После возвращения на подконтрольную Украине территорию СБУ выдала ему справку о плене.

“Чтобы сделать паспорт, нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца - нужен паспорт“, - отметил Алексей Канарский.

Также эту проблему прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Отметил, что сейчас главной проблемой является паспортизация.

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“Мы нашли полное понимание в Государственной миграционной службе и начали работать в этом направлении, людям выдадут украинские паспорта общего образца“, - отметил чиновник.

Тем не менее, для оформления паспорта нужно оплатить государственную пошлину, но освобожденные из плена не знают где и эти деньги взять, так как у них нет здесь родственников.

При этом после обмена пленными в Министерстве социальной политики заявили, что планируют выплатить освобожденным одноразовую компенсацию - около 100 тысяч гривен.

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“Журналисты встретились с несколькими бывшими пленными ЛДНР - фанатом Зари Владиславом Овчаренко, бойцом Азова Евгением Чуднецовим, Алексеем Канарским и жителем Бердянска Иваном Тиренко, и ни один из них не получил компенсацию и тем более не знает когда это произойдет“, - подчеркивает издание.

Напомним, в конце декабря прошел самый крупный обмен пленными за время АТО.

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Теги: плен, ДНР, ЛНР, освобождение, бюрократия, паспорт
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