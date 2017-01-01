Кому из экс-заложников дадут 100 тысяч, решать СБУ - Рева

В постановлении Кабмина не указано, сколько человек из тех, кто вернулся с оккупированной территории Донбасса, получат единоразовую финансовую помощь.

Правительство выделит по 100 тысяч гривень освобожденным экс-заложникам, однако список тех, кто может претендовать на такую финансовую помощь, будет согласован с СБУ. Об этом на заседании Кабмина заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент LIGA.net.

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Он сообщил, что в постановлении правительства речь идет о выделении 100 тысяч гривен на человека, а также прописаны варианты предоставления медицинской помощи, психологической помощи и реабилитации. Помимо этого, речь идет об обеспечении временным жильем тех, чьи дома находятся на временно оккупированной территории.

Рева уточнил, что количество людей, которым будет предоставлена помощь, в постановлении не указано.

“Список тех, кому предоставляется помощь, будет согласован с СБУ“, - подчеркнул он.

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Напомним, 27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

Как минимум у 12 освобожденных нет никаких документов, что потому они не могут официально трудоустроиться.