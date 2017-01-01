На Закарпатье ромы собрали деньги и построили дорогу

По словам омбудсмена Закарпатской области, "до этого там был просто кромешный ад" - болото вместо улиц.

В селе Чомонин Мукачевского района Закарпатской области местные жители ромской национальности собрали деньги и построили дорогу.

Об этом сообщил региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Олег Григорьев на своей странице в Facebook.

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“Давно я не писал о наших Ромах. А у нас успех — в чомонинском таборе сделали дорогу. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств была выделено фондом Возрождение в рамках проекта по созданию безопасной социальной инфраструктуры. Еще один километр к самому табору делает сельсовет“, — написал Григорьев.

По его словам в таборе разровняли и засыпали четыре улицы.

“Ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, это 4 улицы — почти весь табор. До этого там был просто кромешный ад. Одно большое болото вместо улиц. Какое же удовольствие было наблюдать, когда дети и взрослые как единый самоорганизованный механизм два дня выравнивали дорогу, развозили щебень“, — написал координатор.

Напомним, 29 января сообщалось, что в селе Подвиноградов в Виноградовском районе Закарпатской области разгорелся скандал между местными жителями и общиной ромов.