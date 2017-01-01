На ВСУ за год потратили более восьми миллиардов

В прошлом году на продукты питания для армии израсходовали 3 млрд 103,7 млн грн, на вещевое обеспечение – 2 млрд 518,3 млн грн.

Минобороны в 2017 году истратило на обеспечение армии 8 млрд 686,4 млн грн EPA/UPG

Министерство обороны Украины в 2017 году истратило на обеспечение армии 8 млрд 686,4 млн грн. Об этом на брифинге в среду, 31 января, сообщил врио директора Департамента госзакупок и снабжения материальных ресурсов Минобороны Украины Олег Лутченко, пишет Интерфакс-Украина.

“В 2017 году на потребности ВСУ по направлениям топливно-смазочные материалы, продовольственное и вещевое обеспечения было предусмотрено 8 млрд 686,4 млн грн. Проведено 373 процедуры закупок, по результатам которых подписано свыше 600 договоров“, – сказал он.

По словам Лутченко, на продукты питания в 2017 году было израсходовано 3 млрд 103,7 млн грн, топливно-смазочные материалы – 2 млрд 884,6 млн грн, вещевое обеспечение – 2 млрд 518,3 млн грн, банно-стиральные услуги – 37,4 млн грн, другие тыловые расходы – 142,4 млн грн.

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Он добавил, что в прошлом году было закуплено 306 тыс. комплектов летних полевых костюмов, 140 тыс. штук зимних курток, 60 тыс. панам, 120 тыс. пар зимних рукавиц, 327,2 тыс. пар берцев, 510 тыс. пар летних носков и 410 тыс. пар зимних носков.

Напомним, в сентябре военным в АТО увеличили выплаты.