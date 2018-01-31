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Саакашвили вызывают на допрос по делу экс-беркутовцев

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Суд вызвал Михаила Саакашвили на допрос по делу бывших бойцов подразделения Беркут. Экс-президента Грузии ждут на заседании, которое состоится 13 февраля.
Саакашвили ждут в суде
Саакашвили ждут в суде

Святошинский райсуд Киева вызвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на допрос по делу экс-беркутовцев. Об этом рассказал адвокат бывших бойцов подразделения Александр Горошинский, сообщает телеканал 112 Украина.

"Сегодня по ходатайству стороны обвинения суд принял решение о вызове на допрос Саакашвили. К ходатайству стороны обвинения было присоединено заявление Саакашвили о том, что он желает прибыть в суд, дать показания, и эти показания, по его словам, касаются итальянского видео, где фигурируют грузинские снайперы и указывающие на Саакашвили как лицо, причастное к этим событиям. Поэтому суд принял такое решение, мы с ним согласны. И 13 февраля, надеемся, что Саакашвили придет и даст соответствующие показания", - сказал он.

Ранее итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 г. принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

Напомним, Саакашвили пообещал возобновить акции протеста.

 

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Теги: Саакашвили, суд, Беркут, допрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
DontHurt    31.01.2018, 21:20
Оценка:  0
DontHurt
Угу, а ещё про расстрел Романовых его допросите. Не сомневаюсь что скелетов в шкафу у него навалом. Как и у любого представителя поссоветской "элиты". Но когда нужно засудить - про реальные грехи никогда не вспомнят, обязательно придумают какой-нибудь маразм.
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