В зоне АТО из-за обстрела погиб украинский боец

Сепаратисты на Донбассе сегодня из пулеметов и автоматов обстреляли два украинских опорных пункта. В результате обстрела погиб украинский военный.

Украинский военнослужащий сегодня, 31 января, погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. К сожалению, вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский военный", - сказано в сообщении.

Как стало известно, оба нарушения режима прекращения огня пришлись на донецкое направление. На окраине Авдеевки по позициям сил АТО сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя Волновахского района боевики открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

На луганском направлении нарушений режима тишины не было. "Это время украинские военнослужащие, которые выполняют задание на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций", - рассказали в штабе.

Как сообщалось, 30 января незаконные вооруженные формирования 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.