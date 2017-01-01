В плену ЛДНР остаются 108 человек – Тандит

Официально заложниками "республик" считаются 108 человек, которых удерживают сепаратисты. Еще 398 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент в плену на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек. Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит 31 января в Киеве во время круглого стола на тему "Как освободить пленников Кремля".

"На сегодня освобождены или найдены 3221 человек. Официально заложниками считаются еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО. Пропавшими без вести являются 398 человек", - цитирует Тандита Голос Америки.

При этом советник главы СБУ отказался назвать возможную дату нового обмена пленных.

"Мы не анонсируем будущих реализаций и проведения операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения вовлечено очень много людей", - сказал он.

Напомним, 27 декабря 2017 между украинской стороной и сепаратистами прошел обмен удерживаемыми лицами. Украинской стороне передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной Украине территории. Киев передал сепаратистам 233 человека.