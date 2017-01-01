Коллекторов вызывали? Как противостоять сборщикам долгов

Даже крошечная недоимка по кредиту может привести к большим неприятностям, если должником займутся коллекторы. А если они преследуют того, за кем вообще долгов нет?

Киевлянин Виктор Проценко пару лет назад попал в ДТП. Повезло, что авария была ерундовой и автомобили почти не пострадали. «Мы со вторым участником вызвали патруль и все добросовестно оформили. А так как я был виновником, на следующий день подал заявление о ДТП в страховую компанию, у которой покупал полис ОСАГО, и благополучно об этой ситуации забыл», — рассказывает Проценко.

Но спустя год ему пришло письмо от коллекторской компании, которая требовала уплатить около 4 тыс. грн регрессного долга, пишет Павел Харламов в №2 Журнала Корреспондент. «Начал разбираться — оказалось, что страховая компания потеряла мои документы и по какой-то причине не зафиксировала мой звонок с места ДТП. Поэтому пострадавшей стороне заплатили возмещение, а с меня в наказание решили «снять» денег. Якобы за то, что на момент аварии у меня при себе не было страховки», — уточняет Проценко.

Первое письмо он выбросил, не придав ему особого значения. Но через месяц пришло еще одно, а потом начались звонки с требованием вернуть долг. «Звонили ежедневно, угрожая судом и тем, что лишат меня имущества. Пару раз на работу приходили. Причем как назло у меня не осталось того полиса на руках, поэтому крыть было нечем», — признается Проценко. К счастью, все закончилось удачно: злополучные документы в последний момент нашлись, и дело до суда не дошло.

Но так везет далеко не всем. Частенько коллекторы в работе с должниками прибегают к нецивилизованным методам и грубо нарушают законодательство, пытаясь выбить долги любой ценой. Даже несуществующие долги.

Начинают мягко

Слово «коллектор» у большинства ассоциируется с банками и кредитами. Банковские заемщики действительно чаще всего попадают в руки коллекторских компаний. Хотя на практике такие структуры могут заниматься фактически любыми долгами: за ЖКХ, за услуги мобильной связи и кабельного телевидения, при неуплате аренды недвижимости и т. д. и т. п.

Когда задолженность просрочена на два-три месяца (например, по кредиту на бытовую технику), то изначально за дело берется Soft-collection. Должнику шлют письма и SMS-сообщения, надоедают звонками, пытаясь убедить в том, что необходимо вернуть долг.

Если клиент не реагирует и упорно не платит по счетам, в работу включается тяжелая артиллерия в виде Hard-collection. «Коллекторы пытаются вступить в прямой контакт с должником. Наносят визиты домой или на работу, применяют методы психологического воздействия, вплоть до угроз и запугивания», — рассказывает Михаил Цуркан, старший юрист юридической фирмы Мисечко и Партнеры.

Если же и в этом случае должник продолжает игнорировать требования, коллекторы обращаются в суд, и на основании его решения судебные исполнители в принудительном порядке взыскивают долги, блокируя банковские счета и описывая имущество. Хотя до суда доходит не всегда.

«Чаще всего из заемщика «выдавливают» долг с помощью ареста или изъятия залога в судебном порядке по кредиту, который обеспечен ценным имуществом или недвижимостью», — говорит Дмитрий Симоненков, заместитель председателя правления DV Bank.

Они приходят ночью

Коллекторы делятся на два вида. Первые обычно называют себя факторинговыми компаниями, покупают долги за бесценок и начинают обрабатывать неплательщиков от своего имени. Вторая схема предусматривает, что кредитор привлекает коллектора на аутсорсинге. И коллекторская компания получает комиссию в зависимости от той суммы, которую она смогла взыскать.

«Коллекторская компания не выкупает право требования долга и во время разговора нередко представляется работниками учреждения, с которым сотрудничают, требуя погасить задолженность непосредственно кредитору», — объясняет Лаша Гелашвили, генеральный директор коллекторской компании Кредитные решения.

Во втором случае коллекторы отличаются особой дерзостью в методах работы, так как стремятся заработать свою «копейку» любой ценой. В то же время зачастую правомерность притязаний коллекторов находится под большим вопросом, поскольку, как правило, у таких структур нет юридических оснований требовать что-либо с должника. Такое право появляется только при переуступке долга от кредитора коллектору.

«И об этом должника должны официально уведомить, как того требует ст. 516 Гражданского кодекса Украины (ГКУ). При невыполнении этого условия действия коллектора могут быть признаны нелегитимными», — объясняет Симоненков.

Более того, в Украине в принципе отсутствует законодательство, которое регулирует непосредственно деятельность коллекторов. Кредиторы руководствуются довольно размытыми нормами ГКУ, которые разрешают им требовать с должников исполнения обязательств, оплату пени, штрафов и т. д.

«При этом законодательство четко не регламентирует, в какой форме должны выражаться такие требования: звонки, письма или встречи. И какие действия кредитора считаются приемлемыми, а какие — незаконными: преследование возле работы, жилья, звонки среди ночи», — говорит Виктория Гетьман, младший юрист юридической фирмы Кушнир, Якимяк и Партнеры.

Этим и пользуются недобросовестные коллекторы, оказывая на должника психологическое давление. Ведь они рассчитывают, что их никто не накажет за травлю звонками или за назойливые визиты домой и на работу.

Защитить свое

Безусловно, ситуации бывают разные. И некоторые должники умышленно не платят по кредитам, копят долги по коммуналке, наговаривают тысячи гривен на мобильном телефоне. Но почему-то очень часто коллекторы цепляют ни в чем не повинных людей.

Например, когда номер телефона должника достается другому владельцу, купившему новую сим-карту. И его начинают атаковать. «Купил неудачную «симку», и меня регулярно достают из-за долгов прежнего обладателя номера. В итоге пришлось поменять номер», — рассказывает киевлянин Владислав Болкарев.

Иногда под прессом коллекторов оказываются и те, кто купил квартиру или автомобиль у человека, который в свое время не расплатился по долгам. «Мне уже лет шесть регулярно звонят из разных контор. Ищут прежнюю хозяйку квартиры. Уж не знаю, что она брала в кредит, но квартиру продала 15 лет назад. Однако этот срок никого из коллекторов не пугает. И они свято верят, что мы до сих пор общаемся», — приводит пример харьковчанин Алексей Круглов.

Попадают под раздачу родственники и друзья должников, которые записаны поручителями по кредитам. Причем о своем поручительстве они узнают уже после того, как к ним стучатся коллекторы. «Мой брат взял кредит в банке Михайловский. Банк обанкротился, и брат решил, что можно не выплачивать долг. В прошлом году мне как-то позвонила девушка, которая представилась работником банка. Она сказала, что мой номер указан как номер поручителя, и попросила ему напомнить, чтобы выплатил долг, а то будет большая пеня. После этого было еще два звонка, и больше меня не беспокоили», — рассказывает киевлянин Виктор Бакшеев.

Но пусть даже коллекторы нагрянули по ошибке, не стоит просто их футболить. Прежде всего, следует выяснить, откуда взялась информация о долге. Возможно, перепутали фамилии или банк потерял какую-то квитанцию. Коллекторская служба продолжает настаивать на своем? Необходимо заказным письмом уведомить ее том, что претензии ошибочные, и потребовать исключить информацию из базы данных.

Почему письменно? Потому что если дело дойдет до суда, то вся переписка с коллекторами станет весомым доказательством в пользу пострадавшей стороны. С этой же целью нужно собирать все письма от коллекторов и делать скриншоты e-mail переписки, а также записывать разговоры и «скринить» SMS.

Не верим на слово

Впрочем, и тем должникам, у которых есть «грешки», не стоит сразу же сдаваться под натиском коллекторов. «Нужно в спокойном, но уверенном тоне для начала потребовать договор между предыдущим кредитором и коллекторской компанией и детальный расчет задолженности», — рекомендует Гетьман. Нелишним будет получить от коллекторов копию своего же договора о выдаче кредита или на услуги кабельного телевидения, чтобы наверняка убедиться, что деньги требуют не мошенники.

Кстати, если, помимо кредита, предстоит выплатить еще и пеню, нужно тщательно перепроверить суммы начисленных штрафных санкций. «Люди, которые не разбираются в законодательстве, могут заплатить в 10 раз больше, чем они брали изначально у кредитора», — предупреждает Гелашвили.

Когда коллекторы переходят к запугиванию и угрозам — это отличный повод обратиться к правоохранительным органам. Пусть сборщиков долгов привлечь к ответственности и сложно, но еслифакты преследования, телефонных атак и попытки вымогательства зафиксированы, то это станет основанием для начала следствия. А тот аргумент, что в дело вмешалась полиция, с большой вероятностью отпугнет коллекторов.

Стоять и не сдаваться

В крайнем случае нужно обращаться в суд, чтобы получить запрет на любые действия со стороны коллекторской конторы. И при наличии доказательной базы добиться положительного судебного решения пострадавшей стороне будет не так уж и сложно.

Ну и самое главное, стоит помнить, что большинство коллекторов пытаются взять на испуг. Популярная страшилка — забрать все имущество в счет долга. «Любые угрозы коллекторов являются пустыми. Они не смогут проникнуть в квартиру и описать имущество в случае невыполнения их требований. Это способен сделать только государственный или частный исполнитель, и только после соответствующего решения суда», — успокаивает Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер юридической компании Касьяненко и партнеры.

Поэтому, если коллекторы чувствуют, что человек психологически устойчив и хорошо знает свои права, они быстро потеряют к нему интерес и найдут новую жертву, на которую легче повесить несуществующие долги.

Как это бывает

Лейла Кондакова

Одна моя знакомая как-то взяла кредит, если правильно помню, в компании ШвидкоГроші, а меня (как выяснилось, когда мне оттуда стали звонить) назначила в качестве контактного лица и поручителя. Конечно, меня она об этом не предупредила и не спросила моего согласия. Звонили настойчиво, регулярно, обычно ранним утром, в том числе в выходные. Все мои объяснения, что я ни слухом ни духом не знаю, как с ней связаться (мы тогда уже полгода как не общались), не помогали. А потом у меня украли телефон, номер восстанавливать не стала, так все и прекратилось.

Владимир Ледовский

Хотел разорвать договор с Воля-кабель. Но когда пришел в центр обслуживания, они придумали, что я не заплатил 1.500 грн за модем, купленный у них полтора года назад. Я не стал с ними спорить, развернулся и ушел. Несмотря на то что деньги на счету кончились, Воля продолжала снимать абонплату за интернет, которым я не пользовался. В итоге через какое-то время я начал получать «письма счастья» от коллекторской компании Кредит-экспресс. Она требовала уплату долга в размере 268 грн. Видимо, именно столько Воля насчитала за интернет, пока не поняла, что платить ей никто не будет. Зато чудным образом испарился «долг» за модем. В письмах угрожали, делали новогодние скидки, ссылались на какие-то статьи, лепили рисунки квартиры без мебели и с ободранными стенами, с детьми, выглядывающими из-за решетки, три раза их сотрудники «выезжали» на оценку имущества, но почему-то к назначенным датам никто не приходил. В общем, веселили меня как могли. Хватило их на полтора года где-то, а потом все прекратилось. Видимо, лимит на бумагу, конверты и марки закончился.

Ангелина Деревлева

У меня был опыт общения с коллекторами из-за 2,77 грн задолженности по обслуживанию дебетовой карты. Причем реально долга не было. Просто менеджер банка забылв системе галочку поставить о том, что карта закрыта и никакой задолженности у меня как клиента нет. Звонили сначала представители банка, а потом коллекторская компания. Регулярно, с угрозами. Но потом, видимо, нашли документы или решили «простить» мне задолженность.

Леся Цыбко

Моя история с коллекторами в какой-то мере зеркало системы. В 2007 году я делала ремонт в квартире. Делали медленно, но уверенно. В течение года в дом приходили разные мастера — электрики, штукатуры, сантехники. Сделали ремонт, заехали в квартиру, как будто все хорошо, но нет. Спустя какое-то время нам начали названивать менеджеры разных банков. Их было около шести-семи. Сейчас 80% из них уже не существует. А тогда у меня даже список висел на холодильнике. Звонили в рабочее время и требовали неизвестного мне человека. Позже начали звонить коллекторы. Это был телефонный террор — звонки были и ночью, и днем, и утром. Позже пришлось отключить городской телефон. Никто из коллекторов или банкиров никакой информации не предоставлял, все просили какую-то Марину, без каких-либо объяснений. За годы «телефонного террора» точечно, задавая какие-то невинные вопросы, пазл сложился. Оказывается, кто-то из рабочих подделал справку с места работы, указал наш домашний номер телефона и набрал кредитов в разных банках. Менеджеры, которые проверяли документы, прозвонили телефоны — там все подтвердили — и вуаля — кредит в руках мошенников! Никто из банкиров и коллекторов не проверил ни адрес, ни телефон. Они просто включили автодозвон и монотонно наяривали в течение многих лет. После этого случая городского телефона у меня в доме нет.