Ярославский стал доктором

Ученый совет Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова (ХНУГХ) присвоил Александру Ярославскому, известному бизнесмену и меценату, владельцу группы DCH научную степень почетного доктора университета (Doctor Honoris Causa). Данная научная степень присваивается за значительный общественный вклад человека, а ее присуждение является традиционной мировой практикой работы системы высшего образования.

Ярославский, как известно, в свое время защитил диссертацию по современным технологиям производства промышленной продукции и уже имеет ученую степень кандидата технических наук. А факт присуждения Ярославскому степени почетного доктора наук является оценкой его вклада в развитие Харьковского региона, суммарные инвестиции бизнесмена в развитие которого составили более 1 млрд долларов (в том числе 300 млн долларов в развитие городской инфраструктуры Харькова в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012).

Напомним, Ярославский традиционно поддерживает харьковскую науку и образование. Так, он профинансировал установку возле главного корпуса ХНУГХ памятника выдающемуся харьковчанину, имя которого носит это высшее учебное заведение - Алексею Бекетову, академику архитектуры, художнику-пейзажисту, заслуженному деятелю искусств Украины. Кроме того, бизнесмен регулярно проводит здесь встречи со студентами и преподавательским составом, делясь опытом предпринимательской деятельности.

Помимо ХНУГХ Ярославский и его группа DCH также системно поддерживают другие вузы Харькова. Так, DCH и входящий в его состав Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В. Н. Каразина и Национальным техническим университетом “Харьковский политехнический институт“. А на территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.