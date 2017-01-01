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ДТП в Харькове: полиция завершила расследование

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Адвокат одного из участников резонансного ДТП в Харькове Сергей Перепелица рассказал, что досудебное расследование завершено на прошлой неделе. Теперь обвинительный акт передадут в суд.
Расследование аварии завершено
Расследование аварии завершено
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Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства об автомобильной аварии в Харькове, которая повлекла гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов. Об этом сообщил Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, одного из участников ДТП, пишут Украинские новости.

"Досудебное расследование завершено", - сказал он.

По его словам, досудебное расследование завершено на прошлой неделе (22-28 января).

В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО.

 

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Теги: ДТП, Харьков, полиция, расследование
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Источник: korrespondent.net

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