ДТП в Харькове: полиция завершила расследование

Адвокат одного из участников резонансного ДТП в Харькове Сергей Перепелица рассказал, что досудебное расследование завершено на прошлой неделе. Теперь обвинительный акт передадут в суд.

Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства об автомобильной аварии в Харькове, которая повлекла гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов. Об этом сообщил Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, одного из участников ДТП, пишут Украинские новости.

"Досудебное расследование завершено", - сказал он.

По его словам, досудебное расследование завершено на прошлой неделе (22-28 января).

В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО.