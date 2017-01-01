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Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов

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Столичный суд арестовал экс-главу Администрации морских портов Украины Андрея Амелина с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен.
Суд отправил подозреваемого под арест
Суд отправил подозреваемого под арест
Корреспондент.net

Соломенский районный суд Киева поместил под стражу экс-главу Администрации морских портов Украины Андрея Амелина. Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как отмечается, он арестован с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен.

"30 января 2018 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен", - говорится в сообщении. Кроме того, директору ООО "Техморгидрострой Николаев" согласно постановлению суда назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 000 гривен.

Напомним, детективы НАБУ провели обыски в Администрации морских портов Украины в результате которых были задержаны два бывших главы учреждения и один заместитель. 

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Теги: суд, арест, порты
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Источник: korrespondent.net

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