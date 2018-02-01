Главред сайта Страна попросил убежища в Австрии

Редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва переехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрии. Он остается на своей должности и будет работать дистанционно.

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики. Об этом говорится в обращение редакции к президенту Петру Порошенко.

В заявлении подчеркивается, что на такой шаг Гужве пришлось пойти "в связи с давлением чиновников и правоохранительных органов".

"Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину. Он остается главным редактором издания и продолжает руководить Страной из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате", – сказано в сообщении.

В то же время юрист Андрей Портнову себя в Facebook отметил, что Гужве удалось выехать за границу в связи с тем, что 6 января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения.

"Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря. Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов", – написал он, добавив, что также о произошедшем проинформирует Интерпол.

Напомним, в редакции интернет-издания Страна.ua неоднократно проходили обыски.