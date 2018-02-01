Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главред сайта Страна попросил убежища в Австрии

Комментариев: 3
Редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва переехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрии. Он остается на своей должности и будет работать дистанционно.
Гужва покинул Украину
Гужва покинул Украину
facebook.com/veprwork

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики. Об этом говорится в обращение редакции к президенту Петру Порошенко.

В заявлении подчеркивается, что на такой шаг Гужве пришлось пойти "в связи с давлением чиновников и правоохранительных органов".

"Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину. Он остается главным редактором издания и продолжает руководить Страной из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате", – сказано в сообщении.

В то же время юрист Андрей Портнову себя в Facebook отметил, что Гужве удалось выехать за границу в связи с тем, что 6 января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения.

"Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря. Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов", – написал он, добавив, что также о произошедшем проинформирует Интерпол.

Напомним, в редакции интернет-издания Страна.ua неоднократно проходили обыски.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австрия, Политическое убежище, Игорь Гужва, Страна.ua
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Боцман__Кобза    01.02.2018, 01:27
Оценка:  -1
Боцман__Кобза
Посмотрите на фото. И вы будете утверждать, что рептилоидов не существует?
ПідпільниКіндрат    01.02.2018, 01:27
Оценка:  -1
ПідпільниКіндрат
Гужва се редактор потрал Страна.юа
Страна.юа се ля відро гівна
Хотів гівна відкрив Страна
Ну і на!
(Процишин)
Serg2176    01.02.2018, 01:26
Оценка:  +3
Serg2176
а че не в духовноскрепию?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь