Глава ОБСЕ рассказал, что нужно для мира в Украине

Новый глава ОБСЕ Анджелино Альфано 31 января посетил Мариуполе где заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходимо всем выполнять свои обязательства.

Для достижения мирного урегулирования ситуации на востоке Украины все стороны должны выполнять свои обязательства. Об этом заявил новый глава ОБСЕ Анджелино Альфано сегодня, 31 января, во время посещения Мариуполя, сообщается на официальном сайте горсовета.

"Для меня недопустимо, чтобы в Украине, в сердце Европы, происходили вещи, которые мы сейчас наблюдаем на Донбассе. Я считаю, что каждый должен выполнять свои обязательства для достижения мирного урегулирования ситуации. Именно в этом контексте и с этими убеждениями я начинаю свою деятельность как действующий председатель ОБСЕ", - подчеркнул Альфано.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин поблагодарил Альфано за то, что он начал работу на посту председателя ОБСЕ с посещения Украины и лично увидел, как живет страна в условиях конфликта.

Напомним, накануне во время встречи Президент Петр Порошенко рассказал Альфано о ситуации на Донбассе и приветствовал его решение посетить регион.