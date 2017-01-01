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В Одессе у маршрутки с пассажирами на ходу отвалились колеса

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Прямо во время движения у маршрутного автобуса Богдан отлетела пара задних колес. Никто из находящихся в салоне пассажиров серьезных травм не получил.
В Одессе у маршрутки на ходу отлетели колеса
В Одессе у маршрутки на ходу отлетели колеса
Думская

В Одессе на площади 10 Апреля днем 31 января у маршрутного автобуса Богдан, следовавшего в сторону центра города, прямо во время движения отлетела пара задних колес. Об этом сообщает Думская.

Никто из пассажиров, находившихся в салоне маршрутки во время аварии, серьезных травм не получил.

"Водитель тут же вышел чинить неисправность и разрешил пассажирам не платить по 7 гривен за проезд", - пишет издание.

По информации Думской, сломавшемуся автобусу уже 15 лет. Ранее он работал на маршрутах Киева и Днепра. 

Напомним, накануне в Одессе случилось еще одно ДТП с участием общественного транспорта: в районе Кабельного завода грузовик врезался в трамвай.

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Теги: ДТП, Одесса, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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