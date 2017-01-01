Прямо во время движения у маршрутного автобуса Богдан отлетела пара задних колес. Никто из находящихся в салоне пассажиров серьезных травм не получил.

В Одессе у маршрутки на ходу отлетели колеса Думская

В Одессе на площади 10 Апреля днем 31 января у маршрутного автобуса Богдан, следовавшего в сторону центра города, прямо во время движения отлетела пара задних колес. Об этом сообщает Думская.

Никто из пассажиров, находившихся в салоне маршрутки во время аварии, серьезных травм не получил.

"Водитель тут же вышел чинить неисправность и разрешил пассажирам не платить по 7 гривен за проезд", - пишет издание.

По информации Думской, сломавшемуся автобусу уже 15 лет. Ранее он работал на маршрутах Киева и Днепра.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе у маршрутки с пассажирами на ходу отвалились колеса

Напомним, накануне в Одессе случилось еще одно ДТП с участием общественного транспорта: в районе Кабельного завода грузовик врезался в трамвай.