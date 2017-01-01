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Суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину за теракт на Херсонщине

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Херсонский суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, за совершение теракта в селе Новоалексеевка в 2016 году, который привел к смерти одного человека.
Мужчину ожидает серьезный срок в тюрьме
Мужчину ожидает серьезный срок в тюрьме
gettyimages.co.uk

Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за совершение террористического акта в селе Новоалексеевка Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"К 15 годам лишения свободы и конфискации имущества приговорил Генический суд мужчину, который обвинялся в совершении террористического акта в с.Новоалексеевка Генического района", - написал он.

Напомним, один человек погиб и шесть пострадали в результате взрыва в общественном месте автомобиля в селе Новоалексеевка Генического района Херсонской области.

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Теги: теракт, суд, Херсонская область
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Источник: korrespondent.net

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