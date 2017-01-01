Главред Страна.ua объяснил отъезд в Австрию
Игорь Гужва попросил политического убежища у австрийских властей. Он заявил, что в Украине подвергался нападению и ему угрожали физической расправой.
Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва рассказал в эфире 112 Украина, что причиной отъезда в Австрию является угроза его жизни.
"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправы. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд, вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму. А управляемые властью группировки попытаются меня убить. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - заявил он.
Кроме того, Гужва указал, что уже предпринимались попытки покушения на него.
"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14... Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.
Как сообщал Корреспондент.net, Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у австрийских властей. Такой шаг он мотивировал "беспрецедентным давлением чиновников и правоохранительных органов".
Напомним, летом 2017 года главреда Страна.ua задержали по подозрению в вымогательстве.
Эта же новость на Корреспондент