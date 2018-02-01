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ГПУ готова просить об экстрадиции Гужвы

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Если журналиста Игоря Гужву объявят в розыск и следствие направит соответствующий запрос, Генеральная прокуратура Украины будет просить об экстрадиции журналиста в Украину.
Игорь Гужва уехал в Австрию
Игорь Гужва уехал в Австрию
Донпресс

Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву. Об этом в четверг, 1 февраля заявил РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

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По его словам, это произойдет в том случае, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом.

Накануне издание Страна.ua в обращении к президенту Украины заявило о том, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за “давления со стороны властей“.

Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти уже выдали главреду документ о пребывании в стране.

Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

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Теги: Австрия, экстрадиция, ГПУ, Политическое убежище, Игорь Гужва
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