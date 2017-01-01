Lviv Trophy-2018: большой триумф маленького украинского города Богуслав

27 января на Ледовой арене г.Новояворовск состоялся открытый чемпионат Львовской области по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек Lviv Trophy-2018, сообщил оператор государственных лотерей М.С.Л.

Участие в соревнованиях приняли более 300 участников из 14 регионов Украины, а также команды гостей из Беларуси и Молдовы. Соревнования проходили по двум категориям: группа А (действующие спортсмены, члены федерации) - одиночное катание, спортивные танцы на льду, спортивные пары и группа В (любительский класс) - одиночное катание.

На чемпионате город Богуслав (Киевская область) представляли 33 воспитанника Универсального учебно-тренировочного центра Льодограй, что является социальным проектом оператора государственных лотерей М.С.Л.. По результатам юные спортсмены из Богуслава завоевали 14 призовых мест, из которых 4 золота, 7 серебра и 3 бронзы.

Напомним, что воспитанницу УНТЦ Льодограй Милану Серую, чемпионку Киевской области по фигурному катанию на коньках отметили как Олимпийскую Надежду Киевщины в конце прошлого года. Награду фигуристке лично вручали председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган и президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Также руководство и коллектив тренеров учебного центра зимних видов спорта в городе Богуслав вошли в состав Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Киевской области. Так, новыми членами НОК стали: директор УУТЦЛьодограй Игорь Штефан, главный тренер школы фигурного катания Елена Амосова и тренеры по фигурному катанию Андрей Савченко и Александр Амосов.

Признание успехов центра Льодограй Национальным олимпийским комитетом Украины является отличным примером сотрудничества государства и лотерей, а также наглядным примером того, что лотереи могут успешно способствовать развитию спорта в нашей стране.

Универсальный учебно-тренировочный центр Льодограй был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей М.С.Л., который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс в течение 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3000000 долларов США. Сейчас в УУТЦ Льодограй проводятся соревнования регионального, национального и международного масштаба. Центр стал постоянным местом тренировок для любителей и профессионалов, в том числе - национальных сборных.