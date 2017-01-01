Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином

Филарет считает, что Путин верующий.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что президент России Владимир Путин верит в Бога, но при этом “творит“ беззакония“. Об этом патриарх рассказал в интервью DW.

На соответствующий вопрос журналиста Филарет ответил так: “[Путин - ] верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: “новый Каин“.

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По словам патриарха, Путин через Украинскую церковь Московского патриархата хотел подчинить себе Украину, но не рассчитал силы.

“Украинский народ - свободолюбивый. Он не хочет больше подчиняться Москве“, - отметил он.

Глава УПЦ КП заявил, что после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс россияне мечтают возвратить под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря - Польшу, Румынию, Болгарию. Однако их мечты напрасны, считает он, поскольку период империй закончился. По оценкам священнослужителя, война будет идти еще год-два.

Говоря о близости двух народов - украинского и русского - он отметил, что украинцы и русские должны жить как братья, но брат не должен порабощать брата.

“А Путин хочет возвратить нас в рабство, в котором мы были. Все, знаете, встанет на свое место. Война прекратится, она не может быть вечно“, - подытожил он.

Напомним, в декабре Филарет говорил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата готова обсуждать объединение с УПЦ Московского патриархата.