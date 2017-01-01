Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином

Комментариев: 0
Филарет считает, что Путин верующий.
Филарет: Путин - не атеист
Филарет: Путин - не атеист
УНИАН

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что президент России Владимир Путин верит в Бога, но при этом “творит“ беззакония“. Об этом патриарх рассказал в интервью DW.

На соответствующий вопрос журналиста Филарет ответил так: “[Путин - ] верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: “новый Каин“.

Читай также: УПЦ КП пожаловалась в Евросуд из-за разгрома храма

По словам патриарха, Путин через Украинскую церковь Московского патриархата хотел подчинить себе Украину, но не рассчитал силы.

“Украинский народ - свободолюбивый. Он не хочет больше подчиняться Москве“, - отметил он.

Глава УПЦ КП заявил, что после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс россияне мечтают возвратить под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря - Польшу, Румынию, Болгарию. Однако их мечты напрасны, считает он, поскольку период империй закончился. По оценкам священнослужителя, война будет идти еще год-два.

Говоря о близости двух народов - украинского и русского - он отметил, что украинцы и русские должны жить как братья, но брат не должен порабощать брата.

“А Путин хочет возвратить нас в рабство, в котором мы были. Все, знаете, встанет на свое место. Война прекратится, она не может быть вечно“, - подытожил он.

Напомним, в декабре Филарет говорил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата готова обсуждать объединение с УПЦ Московского патриархата.

Поделись:
Теги: УПЦ КП, Филарет, церковь, Путин, Киевский патриархат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь